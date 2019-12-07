"Айнтрахт" у фантастичній грі вирвав нічию в "Герти": результати Бундесліги
У п'ятницю, 6 грудня, стартував 14 тур чемпіонату Німеччини з футболу. Результати матчів та відео голів дивіться у матеріалі Спорт24.
Айнтрахт – Герта 2:2
Голи: Гінтереггер, 65, Роде, 86 – Лукебакіо, 30, Груїч, 63
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Айнтрахт – Герта відеоогляд матчу
Турнірна таблиця Бундесліги
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