"Айнтрахт" у фантастичній грі вирвав нічию в "Герти": результати Бундесліги

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Бундесліга: результати матчів та відео голів 14 туру / twitter.com/eintracht

У п'ятницю, 6 грудня, стартував 14 тур чемпіонату Німеччини з футболу. Результати матчів та відео голів дивіться у матеріалі Спорт24.

Айнтрахт – Герта 2:2

Голи: Гінтереггер, 65, Роде, 86 – Лукебакіо, 30, Груїч, 63

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Айнтрахт – Герта відеоогляд матчу

 

Турнірна таблиця Бундесліги

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Бундесліга
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