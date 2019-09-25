Черговий футболіст "Шахтаря" хоче втекти до Фонсеки в "Рому"

Футболіст "Шахтаря" Марлос може опинитися в італійській "Ромі". Послуги футболіста запропонували агенти.

Про це повідомляє італійський портал Calciomercato.com.

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"Рома" два роки тому вже вела переговори з донецьким "Шахтарем", і тепер Марлос сподівається, що настав час, щоб перебратися в Серію А.

Агенти Марлоса запропонували римському клубу розглянути варіант придбання півзахисника. Контракт 31-річного гравця національної збірної України з "Шахтарем" діє до кінця 2021 року.

Нинішній наставник "джаллороссі" Пауло Фонсека добре знає Марлоса. Бразилець був одним з ключових ланок донецького "Шахтаря" під його керівництвом в минулому сезоні. Хавбек грає переважно на правій стороні атакуючого трикутника. Це природний лівша, який за рахунок фізичної сили здатний на відмінний дриблінг. Марлос за якістю і досвідом може бути дуже вигідним варіантом для "Роми".

Італійську "Рома" також пов'язували з бразильцями Тайсоном та Ісмаїлі та українцем Віктором Коваленком , які виступають за "Шахтар".

"Шахтар" готовий був продати Тайсона за 30 мільйонів євро, однак "Рома" відмовилася виплачувати відступні.