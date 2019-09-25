Черговий футболіст "Шахтаря" хоче втекти до Фонсеки в "Рому"

112 Читать новость на русском
Марлос
Марлос / ФК "Шахтар"

Футболіст "Шахтаря" Марлос може опинитися в італійській "Ромі". Послуги футболіста запропонували агенти.

Про це повідомляє італійський портал Calciomercato.com.

Читайте також: Степаненко прокоментував можливий перехід у "Рому"

"Рома" два роки тому вже вела переговори з донецьким "Шахтарем", і тепер Марлос сподівається, що настав час, щоб перебратися в Серію А.

Агенти Марлоса запропонували римському клубу розглянути варіант придбання півзахисника. Контракт 31-річного гравця національної збірної України з "Шахтарем" діє до кінця 2021 року.

Нинішній наставник "джаллороссі" Пауло Фонсека добре знає Марлоса. Бразилець був одним з ключових ланок донецького "Шахтаря" під його керівництвом в минулому сезоні. Хавбек грає переважно на правій стороні атакуючого трикутника. Це природний лівша, який за рахунок фізичної сили здатний на відмінний дриблінг. Марлос за якістю і досвідом може бути дуже вигідним варіантом для "Роми".

Італійську "Рома" також пов'язували з бразильцями Тайсоном та Ісмаїлі та українцем Віктором Коваленком, які виступають за "Шахтар".

"Шахтар" готовий був продати Тайсона за 30 мільйонів євро, однак "Рома" відмовилася виплачувати відступні.

blog_ava
У окупованому Донецьку спалахнула пожежа на складі з боєприпасами бойовиків: відео
сьогодні
5516
Теги: Спорт Футбол Шахтар Рома
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Збірна України в Лізі націй: дати матчів та ймовірні суперники
сьогодні 12:29 Збірна України в Лізі націй: дати матчів та ймовірні суперники
14
Московський "Спартак" може очолити українець Парфьонов: через це в Росії розгорівся скандал
сьогодні 09:59 Московський "Спартак" може очолити українець Парфьонов: через це в Росії розгорівся скандал
723
Якщо не намагатися, то в тебе нічого не вийде, – мотиваційний ролик від Усика
24 вересня 13:33 Якщо не намагатися, то в тебе нічого не вийде, – мотиваційний ролик від Усика
191
Аліссон найкращий воротар, Рапіно – футболістка: усі переможці The Best FIFA Football Awards
24 вересня 10:26 Аліссон найкращий воротар, Рапіно – футболістка: усі переможці The Best FIFA Football Awards
564
Трійка з "Реалу" та Роналду: хто несправедливо потрапив до символічної збірної ФІФА
24 вересня 08:00 Трійка з "Реалу" та Роналду: хто несправедливо потрапив до символічної збірної ФІФА
Михайло Гема 409
Новини
Більше новин
Залиште відгук