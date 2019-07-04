Черговий футболіст "Шахтаря" перейшов у російський клуб

Український захисник донецького "Шахтаря" Данило Сагуткін продовжить кар'єру в Росії. Він на правах оренди перейшов у російський "Єнісей".

Орендна угода між клубами розрахована на сезон 2019/20, повідомляє сайт російської команди.

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Минулий сезон 23-річний футболіст провів в оренді в "Арсеналі-Києві", який вилетів у Першу лігу. На рахунку Сагуткіна 19 матчів у складі киян.

У минулому сезоні за "Єнісей" на правах оренди виступав інший українець Олег Данченко, який тоді належав "Шахтарю". Влітку донеччани продали Данченка російському "Рубіну".

У свою чергу "Єнісей" у сезоні 2019/20 буде виступати у другому дивізіоні Росії.

На цей момент у чемпіонаті Росії з українців виступають Ярослав Ракіцький ("Зеніт"), Іван Ордець ("Динамо"), Олег Данченко ("Рубін") та Денис Кулаков ("Урал"). Перші троє переїхали до Росії у 2019 році з донецького "Шахтаря". Кулаков також свого часу виступав за "гірників".