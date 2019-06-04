Черговий клуб УПЛ може не отримати ліцензію на наступний сезон

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Черговий клуб УПЛ може не отримати ліцензію
Черговий клуб УПЛ може не отримати ліцензію / facebook.com/arsenal1925kyiv

Футбольний клуб "Арсенал-Київ", який за підсумками сезону 2018/2019 посів останнє місце в чемпіонаті України, не отримав ліцензію на наступний сезон.

Атестаційний комітет Української асоціації футболу відмовив у видачі атестату донецькому "Олімпіку". Відтак, "каноніри" попри те, що вилетіли напряму в Першу лігу отримали шанс залишитися в УПЛ.

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У свою чергу відомий український коментатор Віктор Вацко інформує, що "Арсенал-Київ" також не отримав атестацію й не зможе зіграти в УПЛ.

З одного боку читаю, що замість "Олімпіка" в УПЛ наступного сезону гратиме "Арсенал". З іншого – одразу два джерела, незалежно одне від одного, стверджують, що "Арсенал", як і "Олімпік", на даний момент теж не пройшов атестацію. Джерелам не маю підстав не вірити,
– написав Вацко у Twitter.

Як відомо, "Карпати" та "Чорноморець" зіграють перехідні матчі з "Волинню" та "Колосом" за право грати в УПЛ. Чемпіоном України сезону 2018/2019 став донецький "Шахтар".

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Теги: УПЛ Новини Спорту Спорт Футбол ФК Арсенал-Київ
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