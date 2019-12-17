Черговий клуб УПЛ покинули ряд футболістів

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ПФК "Львів" покинули четверо футболістів / pfclviv.com

ПФК "Львів" перед зимовою перервою покинули відразу четверо футболістів. Руслан Зубков, Микола Квасний, а також бразильські легіонери Леонардо та Вісенте більше не гратимуть за "містян".

Керівництво клубу та футболісти розірвали угоди за обопільною згодою, інформує сайт клубу.

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Руслан Зубков у цьому сезоні зіграв у семи матчах за команду (у всіх виходив на заміну). Ще два матчі гравець провів за молодіжну команду "синьо-золотих левів"

Микола Квасний розпочав сезон як основний гравець, однак згодом програв конкуренцію. Загалом зіграв в 11 матчах (сім в основі). Ще один матч провів за молодіжну команду.

Леонардо цей сезон провів у складі команди U-21. Гравець зіграв у 15 матчах.

Щодо Вісенте, то він лише один матч відіграв в основі, ще двічі вийшов на заміну. Ще один матч зіграв у молодіжній першості.

Раніше СК "Дніпро-1" також повідомив, що команду покинули четверо гравців.

ПФК "Львів" пішов на зимову перерву, перебуваючи на 10 сходинці в турнірній таблиці УПЛ. Львів'яни виграли 4 матчі, тричі зіграли внічию. Ще 11 поєдинків "Львів" програв.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Львів Трансфери
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