Челсі – Ліверпуль: прогноз букмекерів на матч АПЛ

Топ-матчем шостого туру АПЛ стане протистояння "Челсі" та "Ліверпуля" у неділю, 22 вересня. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

Челсі – Ліверпуль. Прогноз

"Ліверпуль" новий сезон в АПЛ розпочав з п'яти перемог у п'яти матчах. "Челсі" ж не може похвалитися такою результативністю. Як і надійністю свого захисту – 11 пропущених голів за ці ж п'ять матчів. Забито ж стільки.

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Однак на цей матч у "Челсі" після травми повертаються два ключові гравці – Н'Голо Канте та Мейсон Маунт. Тож команда може надійніше зіграти в центрі поля і не дати розіграти свої атаки суперникам.

Матч "Челсі" – "Ліверпуль" відбудеться у неділю, 22 вересня. Початок матчу о 18:30. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

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Фаворитом дуелі експерти вважають гостей. Коефіцієнт на перемогу "Лівера" – 2,03. Коефіцієнт на вікторію господарів – 3,76. На нічию пропонують – 3,78.



Прогноз на матч "Ліверпуль" – "Челсі"

Що говорять інші букмекери

Однак букмекери більше схиляються до того, що мерсисайдці переможуть у цьому матчі. Коефіцієнт на їх перемогу коливається в районі 1,9 – 2,1. На перемогу "Челсі" ж приймають з коефіцієнтом 3,6 – 3,75. Дещо вище лише оцінена нічия – від 3,7 до 3,8.