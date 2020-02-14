Четверті місця нікому не потрібні, – Підгрушна прокоментувала втрату медалі ЧС-2020

Лідерка збірної України з біатлону Олена Підгрушна прокоментували результати спринту в рамках чемпіонату світу. Підгрушна посіла 4-у сходинку.

Підгрушна розчарована, що не змогла виграти медаль. У боротьбі за бронзу вона програла Луції Харватовій всього 4 секунди.

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Це чемпіонат світу – четверті і п'яті місця тут нікому не потрібні. Хотілося медалі, але так вийшло. Це був мій промах, перетримала його на першому пострілі. На останньому колі намагалася додати, на фініші вже дізналася, що вийшло додати там, де могла,

– сказала Підгрушна в ефірі телеканалу "UA:Перший".

Також Олена підкреслила складність чемпіонат світу. Зокрема, за її словами, це помітно за кількістю промахів на стрільбі. "Мало нулів для такої погоди", – резюмувала українка.

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Під час спринту тільки четверо зі 101 біатлоністки закрили всі мішені. Серед четвріки українка Віта Семеренко.

Валентина Семеренко та Юлія Джима допустили по два промахи. Олена Підгрушна не закрила одну мішень.

Провалила стрільбу Кайса Мякяряйнен (4), Інґрід-Ландмарк Тандреволд (4), Лєна Хеккі (6), Жулія Сімон (4), Ганна Еберґ (3).

Кайса Мякяряйнен (4), Спринт 14 лютого виграла норвежка

Наступна гонка в рамках чемпіонату світу з біатлону відбудеться 15 лютого. На старт спринту вийдуть чоловіки.

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