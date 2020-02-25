Чи перенесуть Євро-2020 та Олімпіаду через коронавірус: заяви УЄФА та МОК

Влітку 2020 року повинен відбутися чемпіонат Європи з футболу та Олімпійські ігри. В УЄФА та МОК зробили заяви щодо можливого перенесення змагань через спалах коронавірусу.

Член Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Річард Паунд повідомив, що літні Олімпійські ігри-2020 в Токіо можуть бути скасовані, якщо ситуація з новим коронавірусом не піде на спад у найближчі два місяці.

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За його словами, рішення буде прийнято у найближчі два місяці, тобто до травня.

Потім почнеться остаточний етап підготовки до Ігор: буде найнята охорона, буде ввозитися їжа, обладнуватися олімпійське село, готелі, приїдуть журналісти. І якщо цьому етапу підготовки буде щось заважати, то можна думати про скасування всієї Олімпіади,

– цитує Паунда Associated Press.

Втім, він зазначив, що поки все йде за планом й Ігри відбудуться.

"Все говорить про те, що вони пройдуть без проблем. Тому спортсменам потрібно готуватися до Олімпіади. Але нехай вони будуть впевнені – МОК не відправить їх змагатися в умовах пандемії", – резюмував Паунд.

Олімпіада-2020 повинна пройти у Токіо з 24 липня до 9 серпня.

В УЄФА повідомили, що в разі погіршення ситуації з епідемією коронавірусу існує можливість скасування чемпіонату Європи з футболу 2020.

Про це повідомив віцепрезидент УЄФА Мішель Уве, інформує New York Times.

Як зазначили в європейській федерації, на цей момент УЄФА стежить за ситуацією в 12 країнах, які прийматимуть перший спільний чемпіонат Європи.

У яких містах відбудеться Євро-2020?

Амстердам (Нідерланди)

Баку (Азербайджан)

Більбао (Іспанія)

Бухарест (Румунія)

Будапешт (Угорщина)

Копенгаген (Данія)

Дублін (Ірландія)

Глазго (Шотландія)

Лондон (Англія)

Мюнхен (Німеччина)

Рим (Італія)

Санкт-Петербург (Росія)

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Ми перебуваємо на етапі очікування. Ми стежимо за всіма країнами, і футбол повинен слідувати вказівкам окремих країн. Спортивний шлях буде закритий тільки в разі погіршення ситуації,

– сказав Уве.

Євро-2020 пройде з 12 червня до 12 липня.

Яка ситуація з коронавірусом у світі

Станом на 25 лютого коронавірус Covid-2019 зафіксували в 11 європейських країнах.

Найбільше випадків захворювання виявили в Італії – 322. Там від вірусу померло десятеро людей. Більшість з них люди похилого віку, які мали суміжні захворювання.

Також випадки коронавірусу зафіксовано в Австрії, Хорватії, Великобританії, Німеччині, Іспанії, Швеції, Франції, Фінляндії, Бельгії та Швейцарії.

Станом на 25 лютого загальна кількість інфікованих перевищує 80 000 осіб по всьому світу, а летальних випадків зафіксовано близько 3000. Водночас 27 878 осіб одужало.

Поза Китаєм найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Південній Кореї (763) та Японії (691).



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу