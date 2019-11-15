Чи піде Тайсон з "Шахтаря" після расистського скандалу: букмекери приймають ставки

Скандал навколо матчу "Шахтар" – "Динамо" продовжує набирати обертів. А закінчитися він може тим, що один з лідерів "гірників" покине команду.

Нагадаємо, у другому таймі гравець "Шахтаря" Тайсон почув нібито расистські вигуки на свою адресу з фанатського сектора киян. Після цього він вибив м'яч на трибуни та показав вболівальникам непристойний жест. За це гравець отримав червону картку, а поле покидав зі сльозами на очах.

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В основному зараз йде обговорення можливих наслідків. Наприклад, чи буде покарання для "Динамо" за поведінку його вболівальників. Фанати, до речі, вже заявили, що пародіювали звук не мавп. Це була акція на підтримку північних плямистих сов.

Що стосується самого Тайсона, то, не виключено, що його видалення можуть і скасувати. Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) прислала в Українську асоціацію футболу (УАФ) листа, у якому висловили "глибоку стурбованість" інцидентом навколо Тайсона. В листі організація попросила скасувати червону картку, отриману Тайсоном, щоб він не відбував дискваліфікацію, пояснюючи це тим, що будь-яке його покарання передасть "неправильне послання від футбольної спільноти, країни України і її народу щодо расизму".

Сам бразилець заявив, що задумався про повернення до Бразилії, але зазначив, що зробити це буде складно, адже у нього чинний контракт з "Шахтарем", який не відпустив його навіть в "Мілан" за 30 мільйонів євро.

При цьому ситуація вигідна для Тайсона, який давно хоче змінити клуб. І тепер расистський скандал може стати для нього додатковим аргументом на переговорах з керівництвом "Шахтаря". Ситуація також не пройшла повз аналітиків Favorit, експерти пропонують уболівальникам зробити свій прогноз на те, чи буде Тайсон виступати за "гірників" в наступному році. І коефіцієнт на такий результат вельми спокусливий – 50,0.

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Те, що бразилець щиро хоче змінити клуб вже давно не секрет. І зараз у його агентів з'явився привід активніше підшукувати для футболіста нову команду. Залишається лише знайти того, хто зможе запропонувати суму, яка влаштує "Шахтар".