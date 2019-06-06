Чи варто "Динамо" було продовжувати контракт з Хацкевичем: опитування

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Олександр Хацкевич
Олександр Хацкевич / twitter.com

Керівництво київського "Динамо" офіційно прийняло рішення продовжити контракт з білоруським фахівцем Олександром Хацкевичем.

"Динамо" вирішило продовжити контракт з 45-річним тренером ще на два роки. Хоча під орудою Хацкевича "біло-сині" виграли за два роки тільки Суперкубок України у 2018 році. Два роки поспіль киян завершили чемпіонат на другому місці. У Кубку України "Динамо" двічі програло "Шахтарю". У 2018 році у фіналі, у 2019 – чвертьфіналі.

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Не кращі справи у "Динамо" на чолі з Хацкевичем у єврокубках. Столичний клуб двічі провалив кваліфікацію до Ліги чемпіонів. У 2017 році "біло-сині" сенсаційно програли швейцарському клубу "Янг Бойз", а у 2018 були биті нідерландським "Аяксом".

Під керівництвом білоруського фахівця "Динамо" двічі виходило з групи Ліги Європи. У 2018 кияни на стадії 1/8 фіналу вилетіли від "Лаціо", у 2019 році на цій же стадії з ганебним рахунком програли лондонському "Челсі".

Очікувалося, що президент киян Ігор Суркіс не буде продовжувати контракт з Хацкевичем. У ЗМІ називали прізвища відразу декількох спеціалістів, які могли б очолити "Динамо". Серед вітчизняних спеціалістів фігурували прізвища Олексія Михайличенка, Юрія Калітвінцева та Юрія Вернидуба. Щодо іноземних спеціалістів, то "Динамо" начебто цікавилося польським тренером Адамом Навалкою та чехом Їндржихом Трпишовським.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
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