Чи варто "Динамо" звільняти Олександра Хацкевича? Опитування

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Олександр Хацкевич
Олександр Хацкевич / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" не змогло подолати третій кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів. "Біло-сині" за сумою двох матчі поступилися бельгійському "Брюгге" з рахунком 4:3.

Олександр Хацкевич очолює "Динамо" з 2017-го року й за цей період зумів тільки двічі виграти з командою Суперкубок України.

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З білоруським фахівцем "Динамо" третій поспіль раз не може подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів. У 2017 році кияни програли в 3-у кваліфікаційному раунді швейцарському "Янг Бойз". У 2018 році у плей-офф "Динамо" поступилося нідерландському "Аяксу". Тепер же кияни програли "Брюгге".

З Хацкевичем "Динамо" не змогло жодного разу виграти чемпіонат України або ж Кубок України. У Лізі Європи під орудою 45-річного фахівця кияни двічі доходили до 1/8 фіналу. У 2018 році програли "Лаціо", а у 2019 – "Челсі".

Після матчу з "Брюгге" Хацкевич заявив, що питання про його відставку – до президента клубу Ігоря Суркіса.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Динамо Новини Спорту Опитування 24
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