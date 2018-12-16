Чи варто викликати Ракіцького у збірну України: результати голосування читачів сайту 24 каналу
Після того, як захисник Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт", можливість його подальших виступів у збірній України опинилася під загрозою. Адже гравець перебрався до клубу з країни-агресора.
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Після 2014 року до збірної України намагаються не викликати гравців, які виступають у чемпіонаті Росії. для прикладу, нападник Євген Селезньов, який взимку 2016 року перейшов у російську "Кубань", після цього до збірної не викликався. І лише коли форвард влітку того ж року перейшов у донецький "Шахтар", він отримав виклик до табору "синьо-жовтих" та поїхав з командою на Євро-2016.
На сайті 24 каналу після переходу було опубліковано опитування читачів про те, чи варто викликати Ярослава Ракіцького у збірну України після його переходу в російський "Зеніт"? Серед варіантів відповідей було "Так" і "Ні", а також свій варіант відповіді у коментарях.
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Загалом проголосувало 4120 читачів сайту. 3240 з них, або ж 78% від загалу, проголосували проти того, щоб Ракіцького викликали до збірної України. За те, щоб захисник і надалі отримував виклик, проголосували 806 читачів (20%). Ще 71 читач (2%) вибрав свій варіант відповіді – від того, щоб не змішувати спорт і політику, до потреби знайти йому заміну і більше не викликати.
Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"
- Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.
- Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної. А також що пропускав матчі збірної України ніби через травми, але через декілька днів грав за донецький "Шахтар".
- Ракіцького прибрали зі списку гравців збірної України на сайті Федерації футболу України.
- Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.
- Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.
- Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".
- За повідомленням ЗМІ, Ракіцький отримав бонус у 5 мільйонів євро від російського клубу після підписання контракту.
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