Чи варто звільнити Олексія Михайличенка з посади головного тренера "Динамо": опитування

Київське "Динамо" провалило євросезон. Команда, яка претендувала на перше місце в групі, в останньому матчі не зуміла обіграти швейцарський "Лугано" на власному полі та вилетіла з Ліги Європи.

Олексій Михайличенко очолив київське "Динамо" після відставки Олександра Хацкевича. Білоруського спеціаліста звільнили після того, як його команда зіграла внічию проти бельгійського "Брюгге" у кваліфікації Ліги чемпіонів. "Динамо" в цьому матчі вдома треба було перемагати з різницею у два голи.

Перемагати з різницею у два голи (хоча киян могла влаштувати будь-яка перемога у випадку поразки "Мальме") "Динамо" треба було і в домашньому матчі проти скромного швейцарського "Лугано". Перший матч між цими командами у Швейцарії закінчився внічию 0:0. Внічию команди зіграли в і Києві, правда 1:1. Але "Динамо" було близьке до того, щоб зазнати сенсаційної поразки. Однак удар Циганкова на 90+4 хвилині врятував киян від такої ганьби.

Як це було: "Динамо" сенсаційно не обіграло "Лугано" та вилетіло з Ліги Європи: відео

"У тому, що сталося, винні всі. Звісно, я – в першу чергу, адже саме я відповідаю за результат", – заявив після матчу Михайличенко.

Однак не лише в цьому матчі "Динамо" показало не надто втішний результат. Команда зараз йде на четвертому місці в турнірній таблиці. В киян стільки ж очок, як і в "Десни". І саме з чернігівською командою на виїзді "Динамо" зіграє останній матч у 2019 році – в неділю, 15 грудня. У першій грі між цими командами (тоді "Динамо" вже тренував Михайличенко) "сіверяни" здобули перемогу в Києві.

Також "Динамо" програвала "Шахтарю" та "Зорі" в чемпіонаті, грало внічию з тією ж "Зорею", "Олімпіком" та "Карпатами". Відставання від першого місця складає 14 очок після 17 зіграних турів.

Тож навряд чи Михайличенко показав той результат, який від нього очікували. Команда не зіграє в єврокубках весною 2020 року. І навряд чи зуміє відіграти відставання від "гірників". Тож тут доведеться боротися за друге місце з тією ж "Зорею", а також "Десною". Єдиний шанс на трофей – перемога в Кубку України, де кияни вже вибили головного конкурента, обігравши вдома "Шахтар".

Попереду в команди один матч, а після цього – відпустка та підготовка до другої половини сезону.