Чи відбудеться бій Хабіб – Фергюсон: офіційна заява

18 квітня у Брукліні (США) повинен відбутися бійцівський турнірі UFC 249. Головною подією шоу має стати бій чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова проти Тоні Фергюсона. У США через пандемію коронавірусу скасовують ряд подій. UFC 249 також може пройти без глядачів.

Президент UFC Дейна Вайт повідомив, що поєдинок між Нурмагомедовим та Фергюсоном відбудеться, незважаючи на пандемію коронавірусу.

"Бій Хабіб – Фергюсон відбудеться. Ймовірно, навіть не у США. Без глядачів. Але цей бій відбудеться", – цитує Вайта Бретт Окамото.

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Абдулманап Нурмагомедов, батько і тренер Хабіба Нурмагомедова, розповів, де може пройти бій з Тоні Фергюсоном. За його словами, зустріч бійців може пройти в Дубаї (ОАЕ).

Швидше за все, це буде Дубаї. По-перше, там легше боротися з хворобами, тому що спека. І я думаю, Емірати швидше і легше заплатять за бій UFC. Проведення бою в Росії виключено,

– цитує Нурмагомедова РБК.

Бій між спортсменами зривався чотири рази. Попередній раз бій не відбувся у квітні 2018-го. Тоді Фергюсон знявся з поєдинку через травму.

Нурмагомедов жодного разу не поступався за правилами MMA. На його рахунку 28 перемог поспіль, 11 з них здобуті в UFC.

За цим показником Хабіб зрівнявся з Фергюсоном. Тоні – колишній володар тимчасового титулу в легкій вазі.

Коронавірус у США

Кількість випадків зараження коронавірусом у США наближається до позначки у 4,5 тисячі осіб. Станом на 17 березня відомо про 86 летальних випадків.

З метою протидії поширенню коронавірусу США запровадили 30-денне обмеження на в'їзд іноземних громадян з низки країн Європи.

Також коронавірус вдарив по великій кількості змагань. Через вірус у США скасовано престижний тенісний турнір серії ATP Masters 1000 і WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллсі та призупинено баскетбольні матчі НБА.

Без глядачів пройде турнір Bellator 241. Під загрозою проведення бій Василь Ломаченко – Теофімо Лопес, який повинен пройти 30 травня.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 канал

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