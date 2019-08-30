Чи вийде "Динамо" та "Олександрія" у плей-офф Ліги Європи? Опитування

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Чи вийде "Динамо" та "Олександрія" у плей-офф Ліги Європи? Опитування
Чи вийде "Динамо" та "Олександрія" у плей-офф Ліги Європи? Опитування / uefa.com

Українські клуби "Динамо" та "Олександрія" дізналися суперників, проти яких гратимуть на груповому етапі Ліги Європи сезону 2019/2020. "Олександрія" дебютує у турнірі.

Київському "Динамо" дісталися досить легкі суперники – "Копенгаген", "Мальме" та "Лугано".

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У свою чергу "Олександрія" зустрінеться з "Вольфсбургом", "Гентом" та "Сент-Етьєном". За "Гент" виступають ряд українських футболістів.

Перший матч "Динамо" та "Олександрія" в Лізі Європи зіграють 19 вересня. Детальний календар команд з'явиться згодом.

За підсумками шести турів найкращі дві команди кожної групи вийдуть у плей-офф турніру (1/16 фіналу). 

 

 

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліга Європи ФК Олександрія Динамо Опитування 24
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