Чи вийде "Динамо" та "Олександрія" у плей-офф Ліги Європи? Опитування
Українські клуби "Динамо" та "Олександрія" дізналися суперників, проти яких гратимуть на груповому етапі Ліги Європи сезону 2019/2020. "Олександрія" дебютує у турнірі.
Київському "Динамо" дісталися досить легкі суперники – "Копенгаген", "Мальме" та "Лугано".
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У свою чергу "Олександрія" зустрінеться з "Вольфсбургом", "Гентом" та "Сент-Етьєном". За "Гент" виступають ряд українських футболістів.
Перший матч "Динамо" та "Олександрія" в Лізі Європи зіграють 19 вересня. Детальний календар команд з'явиться згодом.
За підсумками шести турів найкращі дві команди кожної групи вийдуть у плей-офф турніру (1/16 фіналу).
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