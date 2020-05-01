24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Чи залишиться Шевченко у збірній України: з'явилися нові деталі

- Читать новость на русском
Андрій Шевченко
Андрій Шевченко / GETTY IMAGES

Українська асоціація футболу (УАФ) готується продовжити контракт з наставником збірної України Андрієм Шевченком. Долю Шевченка визначатиме Виконавчий комітет УАФ.

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про ситуацію з новим контрактом головного тренера збірної України Андрія Шевченка, повідомляє сайт асоціації футболу.

Читайте також Шевченко може очолити "Челсі"

Він заявив, що рішення щодо продовження контракту з Шевченком будуть готувати до чергового засідання Виконкому.

Ми всі не уявляємо збірної України на Євро у 2021 році без тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком. Але треба запастися терпінням. Ми будемо готувати відповідне рішення до чергового засідання Виконавчого комітету УАФ. Саме виконком ухвалюватиме це рішення та визначатиме, на який термін буде укладено новий контракт,
– заявив Павелко.

Він також заявив, що УАФ зробить все можливе, щоб тренерський штаб Шевченка працював у збірній України надалі.

Контракт Шевченка зі збірною України закінчується влітку 2020 року. Водночас чемпіонат Європи з футболу перенесено на 2021 рік.

Кар'єра Шевченка в збірній України

  • Шевченко очолює збірну України з літа 2016 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" провели 33 матчі – 19 перемог, 9 нічиїх і 5 поразок. 
  • З першим завдання на чолі збірної Шевченко не впорався. Наставник не вивів команду на чемпіонат світу 2018 року.
  • Вже восени 2018 року під керівництвом Шевченка "синьо-жовті" виграли свою групу в Лізі націй та піднялися у найвищий дивізіон.
  • Також Шевченко вивів збірну України до фінальної частини Євро-2020. Україна вперше виграла свою групу, в якій здолала чинних чемпіонів Європи – португальців.
  • Національна команда зіграє на Євро-2020 в групі С з Австрією та Нідерландами. Ще один суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.

Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
30 квітня , 17:53 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
Тайсон побив сімох повій в готелі: боксер був під дією наркотиків
30 квітня , 17:01 Тайсон побив сімох повій в готелі: боксер був під дією наркотиків
Михайло Гема