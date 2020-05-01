Чи залишиться Шевченко у збірній України: з'явилися нові деталі

Українська асоціація футболу (УАФ) готується продовжити контракт з наставником збірної України Андрієм Шевченком. Долю Шевченка визначатиме Виконавчий комітет УАФ.

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про ситуацію з новим контрактом головного тренера збірної України Андрія Шевченка, повідомляє сайт асоціації футболу.

Читайте також Шевченко може очолити "Челсі"

Він заявив, що рішення щодо продовження контракту з Шевченком будуть готувати до чергового засідання Виконкому.

Ми всі не уявляємо збірної України на Євро у 2021 році без тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченком. Але треба запастися терпінням. Ми будемо готувати відповідне рішення до чергового засідання Виконавчого комітету УАФ. Саме виконком ухвалюватиме це рішення та визначатиме, на який термін буде укладено новий контракт,

– заявив Павелко.

Він також заявив, що УАФ зробить все можливе, щоб тренерський штаб Шевченка працював у збірній України надалі.

Контракт Шевченка зі збірною України закінчується влітку 2020 року. Водночас чемпіонат Європи з футболу перенесено на 2021 рік.

Кар'єра Шевченка в збірній України

Шевченко очолює збірну України з літа 2016 року. Під його керівництвом "синьо-жовті" провели 33 матчі – 19 перемог, 9 нічиїх і 5 поразок.

З першим завдання на чолі збірної Шевченко не впорався. Наставник не вивів команду на чемпіонат світу 2018 року.

Вже восени 2018 року під керівництвом Шевченка "синьо-жовті" виграли свою групу в Лізі націй та піднялися у найвищий дивізіон.

Також Шевченко вивів збірну України до фінальної частини Євро-2020. Україна вперше виграла свою групу, в якій здолала чинних чемпіонів Європи – португальців.

Національна команда зіграє на Євро-2020 в групі С з Австрією та Нідерландами. Ще один суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24.