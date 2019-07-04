Чи зможе Світоліна обіграти Саккарі на Вімблдон-2019: думка експерта

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Чи зможе Світоліна обіграти Саккарі на Вімблдон-2019: думка експерта

Семиразовий переможець турнірів Grand Slam швед Матс Віландер не надто вірить у перемогу українки Еліни Світоліної на Вімблдоні 2019. При цьому що на її шляху вже у третьому колі може стати Марія Саккарі з Греції.

"Я не впевнений, що попередні перемоги Еліни Світоліної на Вімблдоні викликають до неї довіру. Але вона дійшла до третього кола. Саккарі дуже агресивна, але іноді здається, що вона не вірить у себе. Вона широко грає у теніс, але не завжди йде до задньої лінії. А Світоліна з тих гравців, які це можуть використати. Але якщо Саккарі добре налаштується на гру, то вона може з легккістю обіграти Світоліну", – переконаний Матс Віландер.

Велике інтерв'ю про Вімблдон-2019: У грі Світоліної не вистачає сили, різноманітності й сильної подачі, – легендарний Матс Віландер

За словами експерта, Саккарі може виграти цей матч, якщо гратиме більш агресивно. Світоліна, на його думку, не показує, за рахунок чого може виграти цей турнір.

Прогноз MarathonBet на турнір Світоліної

• Коефіцієнт на перемогу Світоліної – 1,78.

• На те, що виграє Саккарі – 2,13.

• Найбільш вірогідним підсумком поєдинку фахівці називають перемогу Світоліної у двох сетах. Коефіцієнт – 2,6.

Дивіться відео: прогноз букмекерів на турнір

 

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Теги: Теніс Спорт Вімблдон Новини Спорту Еліна Світоліна
Джерело: 24 канал
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