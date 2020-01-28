Чісора піднесе Усику неприємний сюрприз, – колишній суперник британця

Британський боксер Ділліан Уайт поділився думкою про потенційний бій між Олександром Усиком та Дереком Чісорою. Уайт, який двічі перемагав Чісору, впевнений, що Дерек піднесе Усику неприємний сюрприз.

У коментарі Sky Sports Уайт заявив, що Усика чекає важкий бій, навіть якщо він виграє.

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Усик вважає, що зможе перехитрити Дерека, але коли Чісора буде в формі, а я в цьому впевнений, то він піднесе Олександру неприємний сюрприз. Усика чекає важка ніч, навіть якщо він виграє,

– сказав Уайт.

Ділліан порадив Усику не недооцінювати Чісору. "Якщо Дерек буде в формі, якщо він вийде мотивованим, то змусить тебе попрацювати. Доведеться серйозно працювати", – переконаний британець.

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Також Уайт впевнений, що Чісора може перемогти Усика. Ділліана не вразив останній бій Усика, в якому він переміг Чазза Візерспуна.

Олександру було важко в бою з Чаззом Візерспуном. Добре, він перебоксував і перебігав Візерспуна, але він викинув мільйон ударів. А Візерспун, можна сказати, вже пішов на пенсію перед їх боєм,

– резюмував Уайт.

Уайт – Чісора: як завершилося протистояння

Боксери провели два поєдинки. Перша зустріч британців відбулася 10 грудня 2016 року. Поєдинок завершився перемогою Уайта роздільним рішенням суддів.

Реванш між боксерами відбувся 22 грудня 2018 року. Уайт нокаутував Чісору в 11-у раунді.

Відео нокауту в поєдинку Уайт – Чісора