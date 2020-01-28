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Чісора піднесе Усику неприємний сюрприз, – колишній суперник британця

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Ділліан Уайт / talksport.com

Британський боксер Ділліан Уайт поділився думкою про потенційний бій між Олександром Усиком та Дереком Чісорою. Уайт, який двічі перемагав Чісору, впевнений, що Дерек піднесе Усику неприємний сюрприз.

У коментарі Sky Sports Уайт заявив, що Усика чекає важкий бій, навіть якщо він виграє.

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Усик вважає, що зможе перехитрити Дерека, але коли Чісора буде в формі, а я в цьому впевнений, то він піднесе Олександру неприємний сюрприз. Усика чекає важка ніч, навіть якщо він виграє,
– сказав Уайт.

Ділліан порадив Усику не недооцінювати Чісору. "Якщо Дерек буде в формі, якщо він вийде мотивованим, то змусить тебе попрацювати. Доведеться серйозно працювати", – переконаний британець.

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Також Уайт впевнений, що Чісора може перемогти Усика. Ділліана не вразив останній бій Усика, в якому він переміг Чазза Візерспуна.

Олександру було важко в бою з Чаззом Візерспуном. Добре, він перебоксував і перебігав Візерспуна, але він викинув мільйон ударів. А Візерспун, можна сказати, вже пішов на пенсію перед їх боєм,
– резюмував Уайт.

Уайт – Чісора: як завершилося протистояння

Боксери провели два поєдинки. Перша зустріч британців відбулася 10 грудня 2016 року. Поєдинок завершився перемогою Уайта роздільним рішенням суддів.

Реванш між боксерами відбувся 22 грудня 2018 року. Уайт нокаутував Чісору в 11-у раунді.

Відео нокауту в поєдинку Уайт – Чісора

  • За попередньою інформацією, поєдинок Усик – Чісора відбудеться на O2 Arena у Лондоні.
  • Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хірн, який співпрацює з Усиком, заявив, що бій відбудеться 28 березня.
  • Водночас промоутер українця Олександр Красюк розповів, що протягом декількох днів буде офіційна інформація щодо бою.
  • Усик зустрівся з Чісорою 7 грудня у Саудівській Аравії. Обидва відвідали реванш Джошуа з Енді Руїсом.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Олександр Усик
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