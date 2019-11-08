Чий камбек кращий – "Шахтаря" проти "Динамо" чи "Олександрії" проти "Сент-Етьєна" (опитування)

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Алан Патрік забив у ворота загребського "Динамо"
Алан Патрік забив у ворота загребського "Динамо" / ФК "Шахтар"

6 та 7 листопада одразу три українські клуби провели матчі в єврокубках. Відзначилися вони нічийними результатами та порятунком на останніх хвилинах матчу.

Першим камбек зробив донецький "Шахтар". У матчі Ліги чемпіонів проти загребського "Динамо" на виїзді "гірники" програвали в основний час 3:1. Однак спочатку на 90+2 хвилині Мораес скоротив відставання, а згодом на 90+7 хвилині Тете з пенальті приніс нічию донеччанам. Тут варто відзначити, що пенальті у цьому матчі заробив воротар "Шахтаря" Пятов.

Відеоогляд матчу Динамо (Загреб) – Шахтар

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Прикладом героїчного порятунку скористалася і "Олександрія". Вона теж програвала з різницею у два м'ячі, але в домашньому матчі (хоч він і відбувся у Львові). Та й забивати почали раніше. Перший гол Безбородько забив ще на 84-й хвилині. Але гол Задераки на 90+1 хвилині вийшов доволі ефектним.

Відеоогляд матчу Олександрія – Сент-Етьєн

Пропонуємо нашим читачам самим визначити, чий камбек був кращим – "Шахтаря" чи "Олександрії"?

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Ліга чемпіонів Шахтар ФК Олександрія Новини Спорту
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