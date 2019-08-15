Член тренерського штабу Хацкевича залишиться, щоб тренувати "Динамо"

Колишній асистент Олександра Хацкевича іспанський фахівець Вісенте Гомес продовжить роботу в "Динамо". Фахівець залишиться у клубі попри те, що було звільнено весь тренерський штаб.

Як повідомляє FC Dynamo Nation, якщо пошуки нового головного тренера київського клубу затягнуться, то Гомес готуватиме команду до найближчих поєдинків.

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За нашою інформацією, Вісенте Гомес у списку претендентів на тренерський місток "біло-синіх". Разом з ним керівництво "Динамо" розглядає кандидатури Юрія Вернидуба та Юрія Калітвінцева.

Найближчий матч "Динамо" відбудеться 24-го серпня проти донецького "Олімпіка" в 5-му турі УПЛ. Матч 4-го туру проти "Маріуполя" перенесений на вересень.

"Динамо" вирішило звільнити Олександра Хацкевича після невдалого старту в новому сезоні. Кияни програли "Шахтарю" у чемпіонаті України, а згодом вилетіли з Ліги чемпіонів. Кияни не змогли здолати бельгійський "Брюгге".

Під керівництвом Хацкевича "Динамо" виграло два трофеї. Але так жодного разу не зіграло у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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