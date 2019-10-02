Чоловіча збірна України з баскетболу виграла перший матч на чемпіонаті світу 3x3
Чоловіча збірна України з баскетболу U-23 у складі Євгена Балабана, Антона Мусієнка, Івана Ткаченка ти Микити Руслова стартувала з впевненої перемоги над командою Киргизстану на чемпіонаті світу.
Підопічні Тимура Арабаджи у першій грі на турнірі перемогли з рахунком 22:9. Наша команда зробила потужний ривок 7:0 і впевнено лідирувала у матчі, набравши за його підсумками максимальну кількість очок.
До слова: Жіноча збірна України з баскетболу переможно стартувала на чемпіонаті світу 3х3: відео
Україна – Киргизстан 22:9
Україна: Балабан 10, Мусієнко 8, Ткаченко 2, Руслов 2
Наступну гру на турнірі наші хлопці зіграють сьогодні о 16:15 проти Катара.
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