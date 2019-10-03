Чоловік, який напав на зірок "Арсеналу", зізнався у злочині
30-річний Ешлі Сміт визнав себе винним у спробі пограбування гравців лондонського "Арсеналу" Месута Озіла й Сеада Колашинаца. Чоловік з'явилася у суді по відеозв'язку в четвер, 3-го жовтня, і зізналася у злочині.
Як відомо, німець і його партнер по команді Сеад Колашинац 25-го липня проїжджали через Голдерс-Грін, коли на них напала озброєна ножами банда на скутерах. На щастя, ні Озіл, ні Сеад Колашинац не постраждали.
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Sky Sports повідомляє, що Ешлі Сміт був поміщений під варту й дізнається остаточний вирок 1-го листопада.
Другому підозрюваному, 26-річному Джордану Нортоверу, пред'явлено звинувачення у зв'язку з інцидентом. Він повинен постати перед судом у п'ятницю, 4 жовтня.
Месут Озіл виступає за лондонський "Арсенал" з 2013 року. Тоді німець перейшов з мадридського "Реалу" за 47 мільйонів євро. У минулому сезоні за "канонірів" Месут зіграв 35 матчів, в яких забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі. Озіл є чемпіоном світу 2014 року у складі збірної Німеччини.
Сеад Колашинац приєднався до лондонського "Арсеналу" у 2017 році. Боснієць перейшов з німецького "Шальке" за 15 мільйонів євро. У 2017 році разом з "Арсеналом" Сеад виграв Кубок Англії.
Відео моменту нападу на футболістів
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