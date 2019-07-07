Чортові англійці, от би на Вімблдоні вибухнула бомба: італійський тенісист не стримав емоцій

Італійський тенісист Фабіо Фоньїні потрапив у скандал на Вімблдоні. Італієць дозволив собі різко висловитися, через що в нього можуть виникнути серйозні проблеми.

Матч третього кола Фоньїні грав на корті №14 проти Тенніса Сандгрена із США й поступився у трьох партіях.

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Під час зустрічі італієць вирішив висловити все, що думає про англійців, оскільки його не влаштовували умови корту.

Хіба тут можна грати? Чортові англійці. От би в цьому клубі бомба вибухнула. От би тут бомба вибухнула,

– сказав італієць.

На таку витівку вболівальники відреагували досить різко, і порадили Фоньїні забиратися з країни.

На післяматчевій прес-конференції тенісист формально попросив вибачення.

Ну так, я сказав, що корт був поганим, і що? Ви взагалі самі займалися спортом? Я був засмучений, і дещо сказав. Якщо вам потрібні мої вибачення, то ось вони. Я сказав це. Ніяких проблем немає. Так що ставте наступне питання,

– сказав Фоньїні.

Fabio Fognini, down two sets to Sandgren, is NOT happy that #Wimbledon put him on Court 14.



"A bomb should explode here." pic.twitter.com/EBnLwGHOPP — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 6 липня 2019 р.

Попри вибачення Фоньїні все одно загрожують великі неприємності. На тенісиста можуть накласти грошовий штраф, заборонити грати на турнірі або в'їжджати в країну.