Чотири українські лайнсмени отримали призначення на матчі Континентального Кубка

З 18 по 20 жовтня на льодовій "Термінал" у Броварах відбудуться матчі другого етапу групи C Континентального кубка-2020.

На офіс Федерації хокею України надійшло повідомлення про те, що чотири українські лайнсмени отримали призначення на матчі клубного турніру Міжнародної федерації хокею. Тож обслуговувати ігри будуть Ілля Хохлов, Сергій Хараберюш, Олексій Рябіков та Антон Перетятько.

Читайте також: "Донбас" без проблем розгромив "Крижаних Вовків" у матчі УХЛ

Нагадаємо, що суперниками семикратного чемпіона України ХК "Донбас" будуть команда "Мого" з Латвії, румунська "Корона" та переможець групи A. (сербська "Црвена Звезда", болгарський "Ірбіс-Скейт", ісландський "Акюрейрі", турецький "Зейнтібурну").