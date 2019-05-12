ЧС-2019 з хокею – Швеція розтрощила Італію, Німеччина переграла Данію: відео

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ЧС-2019 з хокею
ЧС-2019 з хокею / twitter.com/HockeynewsSe

Збірні Німеччини та Швеції у другому турі чемпіонату світу з хокею зуміли здобути перемоги.

Данія – Німеччина 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

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Німеччина після переконливої перемоги над Британією виявилася сильнішою й за Данію. Німці забезпечили собі перемогу в другому періоді, відзначившись двома шайбами. В останні 20 хвилин Данія відіграла одну шайбу, але все одно програла.

Разом з Фінляндією німці очолюють групу A.

Італія – Швеція 0:8 (0:1, 0:1, 0:6)

Знову розгромно програла Італія. Після того, як італійці отримали 9 шайб від Швейцарії, вони пропустили 8 шайб від Швеції. Найбільше шведи закинули в останні 20 хвилин – 6 шайб.

Ця перемога стала першою для Швеції на цьому чемпіонаті світу, оскільки в першому матчі шведи сенсаційно програли Чехії.

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Теги: Спорт Хокей Новини Спорту
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