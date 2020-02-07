Артем Далакян – Хосбер Перес: прогноз букмекерів на бій за титул WBA

8-го лютого український боксер Артем Далакян проведе захист чемпіонського поясу WBA у найлегшій вазі. Суперником українця буде венесуелець Хосбер Перес. Букмекери оцінили шанси боксерів здобути перемогу.

Артем Далакян – Хосбер Перес: прогноз

Далакян на професійному ринзі не знає гіркоти поразок. Українець виграв 19 поєдинків, 14 з яких завершилися нокаутом. У найлегшій вазі українцю немає рівних.

Ймовірно, що у випадку успішного захисту проти Хосбера Переса українець спробує провести об'єднавчий поєдинок, щоб завоювати новий чемпіонський титул.

До теми: Далакян – Перес: промо-ролик поєдинку за титул WBA

Прогноз Фаворит Спорт

Для Далакян це вже четвертий поспіль захист чемпіонського поясу. Фахівці переконані, що українець збереже титул. На його перемогу букмекери пропонують коефіцієнт 1,01.

Хосбер Перес так званий андердог. Його шанси відібрати титул оцінені коефіцієнтом 16. Коефіцієнт на нічию в поєдинку – 34.

Прогноз Pari Match

У перемозі українського боксера впевнені й фахівці Pari Match. Перемогу Артема експерти оцінюють коефіцієнтом 1,07.

Натомість у Pari Match дають Пересу більше шансів здобути перемогу, аніж інші букмекери. Перемога Переса оцінена коефіцієнтом 7,50.

Прогноз 1xbet

Перес дебютував на професійному ринзі у квітні 2016 року і за цей час провів 18 боїв, в яких здобув 16 перемог, з них 12 нокаутом.

Експерти 1xbet пропонують коефіцієнт 7,7 на успіх Переса в поєдинку з Далакяном. Коефіцієнт на перемогу українця – 1,06.

Огляд бою Далакян – Перес читайте на сайті Спорт24.