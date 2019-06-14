Далакян пройшов процедуру зважування перед черговим захистом титулу WBA

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Саравут Таворнхам і Артем Далакян
Саравут Таворнхам і Артем Далакян / xsport.ua

Чемпіон світу в найлегшій вазі за версією WBA українець Артем Далакян пройшов процедуру зважування перед третім захистом пояса. Далякян та його суперник Саравут Таворнхам вклалися у ваговий ліміт.

Під час процедури зважування, яка відбулася 14-го червня у Києві, ваги під українцем Далакяном показали 50,6 кг.

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Суперник українського боксера Таворнхам виявився трішки легшим – 50,5 кг. Ліміт вагової категорії, в рамках якої відбудеться чемпіонський бій, 50,802 кг.

12 червня у Києві відбулася перша очна зустріч непереможного українського чемпіона світу з його суперником – претендентом на титул Саравутом Таворнхамом з Таїланду. Боксери провели дуель поглядів, а потім поспілкувалися з журналістами.

Вечір боксу від компанії Union Boxing Promotion відбудеться вже в цю суботу, 15 червня, на вертолітному майданчику КВЦ "Парковий". Квитки ще є у продажу.

Саравут Таворнхам – 27-річний тайський боксер. Народився у місті Хеммарат, а проживає у Бангкоку. на професійно ринзі виграв 20 боїв, 15 нокаутом, один поєдинок програв. Робоча рука – ліва.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Артем Далакян
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