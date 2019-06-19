Даріо Срна покинув "Кальярі" та може повернутися до донецького "Шахтаря"

48
Даріо Срна покинув "Кальярі" та може повернутися до донецького "Шахтаря"

Хорватський захисник Даріо Срна покинув італійський "Кальярі". 37-річний спортсмен може повернутися до донецького "Шахтаря". Але не обов'язково як футболіст.

Даріо Срна відіграв в "Кальярі" лише один сезон. Однак італійська команда вирішила не продовжувати з ним контракт. Тож хорват покинув клуб як вільний агент.

Читайте також: Захисник збірної України перейшов у московське "Динамо"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carissimi amici, carissimi compagni di squadra, carissimi tifosi e tutti voi che vivete per questa squadra e che l’amate, È difficile trovare delle parole giuste con cui potrei esprimere la fierezza di trovarmi tra voi alla fine del mio cammino calcistico, di aver conosciuto tra voi dei veri amici, grandi giocatori e ancora più grandi persone. Quest’anno che ho passato tra voi rimarrà speciale per me. Da uomo, da sportivo, non potrò mai dimenticare il supporto e l’amicizia che ho sentito tra voi, non potrò mai dimenticare l’amore dei tifosi e di tutti voi nel club. Auguro a tutti voi tutto il meglio nei giorni e negli anni che verranno, sia sul campo di calcio, sia fuori di esso. Grazie a tutti dal cuore, soprattutto ai compagni di squadra, ai tifosi, agli allenatori, al presidente e a tutti i membri del club. Io rimarrò per sempre il vostro tifoso. Vi Voglio Ancora una Volta Salutare e Ringraziare ricordando con orgoglio questo Detto della grande famiglia del Cagliari. “Una terra, un popolo, una squadra” Forza Casteddu!!!

Допис, поширений darijosrna (@darijosrna)

Італійські ЗМІ повідомляють, що у послугах Срни зацікавлені "Парма" та "Рома" (її влітку очолив колишній тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека). А також хорватський "Хайдук" зі Спліта.

Читайте також: Фонсека хоче забрати в "Рому" українського півзахисника з "Шахтаря"

Але Срна може повернутися і до донецького "Шахтаря". Але не обов'язково як гравець. Йому можу запропонувати одну з адміністративних посад у клубі.

Про своє майбутнє сам Срна пообіцяв повідомити до кінця тижня.

Даріо СрнаХорватський футболіст, правий захисник, колишній гравець донецького "Шахтаря". Виступав за команду з 2003 до 2018 року. За цей час з донецькою командою виграв 9 разів чемпіонат України, шість Кубків України, сім Суперкубків України. Також виграв Кубок УЄФА. Загалом зіграв 492 матчі за "Шахтар".

22 вересня 2017 року стало відомо, що у крові Срни було виявлено допінг. 22 лютого 2018 року Національний антидопінговий центр України дискваліфікував хорвата на півроку, до 22 серпня. Після цього за донецький клуб хорват більше не провів жодного матчу.

22 червня 2018 року в статусі вільного агента підписав контракт з італійським клубом "Кальярі".

blog_ava
Авіакатастрофа MH17 на Донбасі: офіційні імена підозрюваних
сьогодні
7281
Теги: Спорт Футбол Шахтар
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Даріо Срна покинув "Кальярі" та може повернутися до донецького "Шахтаря"
сьогодні 18:22 Даріо Срна покинув "Кальярі" та може повернутися до донецького "Шахтаря"
48
Матс Хуммельс повернувся до дортмундської "Боруссії" з "Баварії"
сьогодні 17:03 Матс Хуммельс повернувся до дортмундської "Боруссії" з "Баварії"
37
Відомі французи зіграли в теніс ногами прямо під час матчу: кумедне відео
сьогодні 13:46 Відомі французи зіграли в теніс ногами прямо під час матчу: кумедне відео
619
Екс-гравець "Шахтаря" забив гол з пенальті за гру рукою футболіста "Динамо" на Кубку Америки
сьогодні 09:46 Екс-гравець "Шахтаря" забив гол з пенальті за гру рукою футболіста "Динамо" на Кубку Америки
734
Запоріжжя може прийняти жіночий Євробаскет-2021
18 червня 21:31 Запоріжжя може прийняти жіночий Євробаскет-2021
87
Новини
Більше новин
Залиште відгук