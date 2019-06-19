Даріо Срна покинув "Кальярі" та може повернутися до донецького "Шахтаря"

Хорватський захисник Даріо Срна покинув італійський "Кальярі". 37-річний спортсмен може повернутися до донецького "Шахтаря". Але не обов'язково як футболіст.

Даріо Срна відіграв в "Кальярі" лише один сезон. Однак італійська команда вирішила не продовжувати з ним контракт. Тож хорват покинув клуб як вільний агент.

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Італійські ЗМІ повідомляють, що у послугах Срни зацікавлені "Парма" та "Рома" (її влітку очолив колишній тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека). А також хорватський "Хайдук" зі Спліта.

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Але Срна може повернутися і до донецького "Шахтаря". Але не обов'язково як гравець. Йому можу запропонувати одну з адміністративних посад у клубі.

Про своє майбутнє сам Срна пообіцяв повідомити до кінця тижня.

Даріо СрнаХорватський футболіст, правий захисник, колишній гравець донецького "Шахтаря". Виступав за команду з 2003 до 2018 року. За цей час з донецькою командою виграв 9 разів чемпіонат України, шість Кубків України, сім Суперкубків України. Також виграв Кубок УЄФА. Загалом зіграв 492 матчі за "Шахтар".



22 вересня 2017 року стало відомо, що у крові Срни було виявлено допінг. 22 лютого 2018 року Національний антидопінговий центр України дискваліфікував хорвата на півроку, до 22 серпня. Після цього за донецький клуб хорват більше не провів жодного матчу.



22 червня 2018 року в статусі вільного агента підписав контракт з італійським клубом "Кальярі".