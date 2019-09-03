Дарія Білодід стала найкращою спортсменкою серпня

37 Читать новость на русском

18-річну дворазову чемпіонку світу з дзюдо Дарію Білодід визнано найкращою спортсменкою місяця в Україні.

Блискучий виступ дзюдоїстки на чемпіонаті світу у Японії оцінили у Національному олімпійському комітеті.

Як це було: 18-річна Дарія Білодід виграла чемпіонат світу з дзюдо, захистивши свій титул

На світовому форумі у Токіо вона не лише зуміла вибороти золоту медаль. Білодід перемогла на чемпіонаті світу вдруге поспіль, встановивши водночас суперрекорд. Завдяки здобутому "золоту" українка стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Ердоган сфотографувався на тлі "загарбницької" мапи Туреччини: чиї території присвоїли – фото
2 вересня
3741
Теги: Новини України Спорт Дарія Білодід Дзюдо
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Скандальний матч "Зорі" та "Динамо", чемпіонська хода "Шахтаря": головні підсумки 6 туру УПЛ
2 вересня 12:58 Скандальний матч "Зорі" та "Динамо", чемпіонська хода "Шахтаря": головні підсумки 6 туру УПЛ
Ігор Саджениця 1260
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
2 вересня 15:01 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
9096
Коноплянка прокоментував свій перехід у донецький "Шахтар"
2 вересня 22:50 Коноплянка прокоментував свій перехід у донецький "Шахтар"
459
ФІФА назвала претендентів на кращого гравця, воротаря, тренера, вболівальника та гол року: імена
2 вересня 16:11 ФІФА назвала претендентів на кращого гравця, воротаря, тренера, вболівальника та гол року: імена
506
Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал US Open та встановила унікальне досягнення
2 вересня 09:22 Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал US Open та встановила унікальне досягнення
832
Новини
Більше новин
Залиште відгук