Дарія Білодід стала найкращою спортсменкою серпня

18-річну дворазову чемпіонку світу з дзюдо Дарію Білодід визнано найкращою спортсменкою місяця в Україні.

Блискучий виступ дзюдоїстки на чемпіонаті світу у Японії оцінили у Національному олімпійському комітеті.

Як це було: 18-річна Дарія Білодід виграла чемпіонат світу з дзюдо, захистивши свій титул

На світовому форумі у Токіо вона не лише зуміла вибороти золоту медаль. Білодід перемогла на чемпіонаті світу вдруге поспіль, встановивши водночас суперрекорд. Завдяки здобутому "золоту" українка стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу.

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