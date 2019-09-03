Дарія Білодід стала найкращою спортсменкою серпня
18-річну дворазову чемпіонку світу з дзюдо Дарію Білодід визнано найкращою спортсменкою місяця в Україні.
Блискучий виступ дзюдоїстки на чемпіонаті світу у Японії оцінили у Національному олімпійському комітеті.
Як це було: 18-річна Дарія Білодід виграла чемпіонат світу з дзюдо, захистивши свій титул
На світовому форумі у Токіо вона не лише зуміла вибороти золоту медаль. Білодід перемогла на чемпіонаті світу вдруге поспіль, встановивши водночас суперрекорд. Завдяки здобутому "золоту" українка стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу.
Джерело: 24 канал
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