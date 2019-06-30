Дебют Усика в супертяжах: з'явилася нова дата бою та ім'я суперника

Олександр Усик дебютує в суперважкій вазі вже восени 2019-го року. Суперником колишнього абсолютного чемпіона світу буде Карлос Такам.

Усик повинен був дебютувати в супертяжах 25 травня в Оксон-Хіллі в поєдинку з Карлосом Такамом. Однак через травму біцепса його бій перенесли.

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Після цього один з промоутерів Усика Олександр Красюк заявив, що в команді більше не розглядають Такама як кандидата на дебютний для українця бій у супертяжах. Ситуацію начебто змінило те, що Олександр був призначений обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у суперважкій вазі за пояс WBO.

Але співпромоутер Усика Едді Хірн з компанії Matchroom Boxing переконаний, що Олександр перший бій у хевівейті проведе проти Такама, як і планувалося раніше

За його словами, бій Усика відбудеться в кінці вересня або ж у жовтні. Опонентом, швидше за все, буде раніше заявлений африканський ветеран Карлос Такам, повідомляє ESPN.

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Сам же Такам вважає, що йому під силу перемогти Усика й заявив, що проведе проміжний бій до зустрічі з українцем.

Я збираюся битися з Усиком у вересні. До сих пір не знаю, чи буде це в Меріленді, Великобританії або десь ще. Я не збираюся чекати, думаю, що до вересня встигну провести проміжний бій. Можливо я буду виступати в андеркарді бою Уайт – Рівас на арені O2.



Я готовий битися з будь-яким суперником. Мені все одно. Хочу, щоб Усик видужав, тому що я чекаю цього поєдинку і знаю, що виграю. Я збираюся нокаутувати його. Усик, я чекаю тебе у вересні,

– цитує Такама Boxing247.

Останній бій Олександр Усик провів в листопаді, нокаутувавши Тоні Белью. Після цього український боксер відмовився від усіх чемпіонських титулів.