Дебют Усика в суперважкій вазі: представлено промо-ролик
12 жовтня у Чикаго на Wintrust Arena Олександр Усик дебютує у суперважкій вазі. Суперником українського боксера буде Тайрон Спонг.
Промоутерська компанія Matchroom Boxing та сам Олександр Усик опублікували промо-ролик до поєдинку.
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Олександр Усик – Тайрон Спонг промо-ролик
Згодом промоутерська компанія Matchroom Boxing опублікувала кумедне продовження промо-ролику. Олександр скорчив смішну гримасу.
Детальну інформацію про Тайрона Спонга – читайте тут.
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