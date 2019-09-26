Дебют Усика в суперважкій вазі: представлено промо-ролик

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Олександр Усик – Тайрон Спонг
Олександр Усик – Тайрон Спонг / twitter.com/MatchroomBoxing

12 жовтня у Чикаго на Wintrust Arena Олександр Усик дебютує у суперважкій вазі. Суперником українського боксера буде Тайрон Спонг.

Промоутерська компанія Matchroom Boxing та сам Олександр Усик опублікували промо-ролик до поєдинку.

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Олександр Усик – Тайрон Спонг промо-ролик

Згодом промоутерська компанія Matchroom Boxing опублікувала кумедне продовження промо-ролику. Олександр скорчив смішну гримасу.

Детальну інформацію про Тайрона Спонга – читайте тут.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Усик – Спонг Олександр Усик
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