"Декілька моментів з коханим": зіркова легкоатлетка Бех-Романчук показала миле фото з чоловіком

Українська легкоатлетка зі стрибків у довжину Марина Бех-Романчук вперше за довгий час засвітила фото зі своїм чоловіком Михайлом на сторінці в Інстаграм.

Марину та Михайла можна впевнено назвати зірковою парою українських спортсменів. Адже Михайло Романчук — український плавець, чемпіон Європи у 2018 році, срібний призер чемпіонату світу у 2017 році. До цього – медаліст юнацьких олімпійських ігор та чемпіонатів світу і Європи з плавання.

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На фото в сторіс – зіркова пара з квітами в аеропорту "Бориспіль". Ймовірно, чоловік зустрічав спортсменку зі змагань "Діамантової ліги".

Декілька моментів з моїм коханням,

– підписала фото Марина Бех-Романчук.



Марина Бех-романчук та її чоловік Михайло Романчук // сторі із instagram.com/marynabekh/

Нещодавно Марина Бех-Романчук здобула срібло на першому етапі "Діамантової ліги" у стрибках у довжину. Відео свого стрибка спортсменка також опублікувала в Інстаграм.

Останній раз Марина публікувала студійне фото з чоловіком ще взимку. Вона його підписала: "Ти надихаєш мене".

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