День в історії: 10 років перемозі юнацької збірної України на Чемпіонаті Європи

10 років тому – 2 серпня 2009 року юнацька збірна України стала чемпіоном Європи. У фінальному матчі у Донецьку українці перемогли збірну Англії.

Чемпіонат Європи серед збірних U-19 приймало два українські міста – Донецьк та Маріуполь. Турнір тривав з 21 липня до 2 серпня.

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Українці потрапили у групу до Словенії, Англії та Швейцарії. Перші два матчі українці зіграли внічию – 0:0 зі словенцями та 2:2 з англійцями. Дубль у цьому матчі оформив Кирило Петров. І лише гол Рибалки на 85-й хвилині у матчі проти Швейцарії дозволив нашій збірній вийти з групи.

У півфіналі "синьо-жовті" потрапили на Сербію. І забили гол вже на першій хвилині зустрічі – відзначився Шахов. Але всередині першого тайму серби зрівняли рахунок. Однак голи Гармаша на 39-й та 86-й хвилинах вивели українців у фінал. Де їм знову випало грати зі збірною Англії.

Фінал приймав стадіон "Республіканський" у Донецьку. На матч прийшло 25 тисяч глядачів. Україна перемогла 2:0. На 5-й хвилині забив Гармаш, а на 49-й – Коркішко. Так збірна України U-19 вперше стала чемпіоном Європи.

Варто додати, що з цієї збірної п'ятеро гравців згодом виступили й за національну збірну. Це Денис Гармаш, Богдан Бутко, Сергій Рибалка, Євген Шахов та Сергій Кривцов.