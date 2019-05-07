День в історії – 10 років фразі "Де Динамо, де?" після півфіналу Кубка УЄФА "Шахтар" – "Динамо"
10 років тому, 7 травня 2009 року, відбувся вирішальний півфінальний матч Кубка УЄФА між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо". У цьому матчі "гірники" перемогли та вийшли у фінал турніру.
Перший матч у Києві 30 квітня закінчився внічию 1:1. У першому таймі у власні ворота забив "гірник" Дмитро Чигринський. Але Фернандіньо у другому таймі зрівняв рахунок.
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Відео матчу "Динамо" – "Шахтар" у півфіналі Кубка УЄФА у Києві
А у Донецьку на тоді ще РСК "Олімпійський" "Шахтар" виявився сильнішим. Вирішальним став гол Ілсіньо на 89-ій хвилині матчу. До цього господарів вперед вивів Жадсон, але у другому таймі за "Динамо" забив Бангура.
Відео матчу "Шахтар" – "Динамо" у півфіналі Кубка УЄФА у Донецьку
До слова: Легендарний футболіст "Шахтаря" розповів, як міг опинитися в "Динамо"
Саме після цього поєдинку півзахисник "Шахтаря" Жадсон сказав свою знамениту фразу "Де "Динамо", де?". Вона скоро стала вірусною, і вболівальники "Шахтаря" неодноразово використовували її, щоб подразнити суперників.
І от до 10-ліття цієї фрази Жадсон ще раз записав відео з цим висловом. Зробив він це для акції від "Шахтаря".
Нагадаємо, що в фіналі Кубка УЄФА "Шахтар" у Стамбулі обіграв німецький "Вердер" 2:1 і став переможцем.