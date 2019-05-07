День в історії – 10 років фразі "Де Динамо, де?" після півфіналу Кубка УЄФА "Шахтар" – "Динамо"

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День в історії – 10 років фразі "Де Динамо, де?" після півфіналу Кубка УЄФА "Шахтар" – "Динамо"

10 років тому, 7 травня 2009 року, відбувся вирішальний півфінальний матч Кубка УЄФА між донецьким "Шахтарем" та київським "Динамо". У цьому матчі "гірники" перемогли та вийшли у фінал турніру.

Перший матч у Києві 30 квітня закінчився внічию 1:1. У першому таймі у власні ворота забив "гірник" Дмитро Чигринський. Але Фернандіньо у другому таймі зрівняв рахунок.

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Відео матчу "Динамо" – "Шахтар" у півфіналі Кубка УЄФА у Києві

А у Донецьку на тоді ще РСК "Олімпійський" "Шахтар" виявився сильнішим. Вирішальним став гол Ілсіньо на 89-ій хвилині матчу. До цього господарів вперед вивів Жадсон, але у другому таймі за "Динамо" забив Бангура.

Відео матчу "Шахтар" – "Динамо" у півфіналі Кубка УЄФА у Донецьку

До слова: Легендарний футболіст "Шахтаря" розповів, як міг опинитися в "Динамо"

Саме після цього поєдинку півзахисник "Шахтаря" Жадсон сказав свою знамениту фразу "Де "Динамо", де?". Вона скоро стала вірусною, і вболівальники "Шахтаря" неодноразово використовували її, щоб подразнити суперників.

І от до 10-ліття цієї фрази Жадсон ще раз записав відео з цим висловом. Зробив він це для акції від "Шахтаря".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Где «Динамо», где?» day! К 10-летию победы «Шахтера» над «Динамо» в полуфинале Кубка УЕФА объявляем конкурс для болельщиков «горняков». Повторите на видео знаменитую фразу @magicjadson после матча, опубликуйте ролик на своей странице в Instagram до 10 мая, добавьте хештег #ГдеДинамоГде и выиграйте одну из 10 карточек с автографом футболиста, которые он подписал в Бразилии специально для вас. Подведение итогов – 10 мая с помощью random.org. ----- «Де «Динамо», де?» day! До 10-річчя перемоги «Шахтаря» над «Динамо» у півфіналі Кубка УЄФА оголошуємо конкурс для вболівальників «гірників». Повторіть на відео славнозвісну фразу Жадсона після матчу, опублікуйте ролик на своїй сторінці в Instagram до 10 травня, додайте хештег #ДеДинамоДе та виграйте одну з 10 карток з автографом футболіста, які він підписав у Бразилії спеціально для вас. Підбиття підсумків – 10 травня за допомогою random.org.

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

Нагадаємо, що в фіналі Кубка УЄФА "Шахтар" у Стамбулі обіграв німецький "Вердер" 2:1 і став переможцем.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар Динамо
Джерело: 24 канал
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