День в історії – 16 років тому відбувся знаменитий бій Віталій Кличко – Леннокс Льюїс: відео

16 років тому, 21 червня 2003-го, на арені "Staples Center" у Лас-Вегасі (США) відбувся епічний бій між чемпіоном WBC британцем Ленноксом Льюїсом і претендентом на титул українцем Віталієм Кличком. Рефері зупинив жорстке протистояння у перерві перед сьомим раундом через численні травми на обличчі Кличка і зафіксував перемогу Льюїса технічним нокаутом.

Цього поєдинку взагалі могло б і не бути. Леннокс Льюїс мав битися з Кірком Джонсоном, а Віталій Кличко із Седріком Босвелом. Але незадовго до бою Джонсон травмувався, і Кличко-старший погодився замінити його в бою з чемпіоном WBC.

Дивіться також: Ретро дня – як Леннокс Льюїс знищив Майка Тайсона: відео брутального бою

Боксерська громадськість Лоc-Анджелеса сприйняла зміну суперника з ентузіазмом. За 10 днів до бою на шоу було продано лише 4 500 квитків, а після оголошення, що новим суперником Леннокса Льюїса стане перший номер рейтингу WBC Віталій Кличко 10 000 квитків було продано протягом чотирьох годин.

Кличко був більш агресивним на початку поєдинку й зумів завдати багатьох потужних ударів. Згодом Віталій дещо втомився, і Льюїс сам почав акцентовано пробивати.

Після того, як розсічення Віталія стало надто великим, рефері зупинив бій. Українцеві наклали на обличчя 60 швів. Медики заявляли, що українець міг втратити зір, якщо б продовжив поєдинок.

На картках усіх суддів після шостого раунду, саме в цей час у боях такого рівня оголошують проміжні результати, Кличко лідирував з однаковим рахунком – 58:56.



Суддівські записки з бою Кличко – Льюїс у музеї досягнень Братів Кличків у Києві / Михайло Гема

Віталій за цей бій заробив 1,4 мільйона доларів. Гонорар Леннокса Льюїса склав 7 мільйонів доларів. Бій з Кличком був останнім у кар'єрі легендарного британця. 6 лютого 2004 року він оголосив про завершення кар'єри. Віталій надалі неодноразово викликав його провести бій-реванш, але Льюїс не пристав на таку ідею.

Кличко 24 квітня 2004 року таки здобув вакантний пояс WBC, нокаутувавши південноафриканця Коррі Сандерса. Після чого багато разів його відстоював.