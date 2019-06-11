День в історії – 7 років тому збірна України здобула єдину в своїй історії перемогу на Євро

11 червня 2019 го року виповнюється рівно 7 років з моменту єдиної перемоги збірної України на чемпіонатах Європи.

Як відомо, Євро-2012 проходив у Польщі та Україні, національною командою керував Олег Блохін. Збірна грала проти команди Швеції в Києві, на НСК "Олімпійський".

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У другому таймі рахунок відкрив Златан Ібрагімович, але вже через 3 хвилини Андрій Шевченко після передачі Андрія Ярмоленка зрівняв рахунок. А через 7 хвилин нинішній наставник національної команди зробив дубль і приніс команді Блохіна 3 очка.

Подальші зустрічі з Францією (0:2) і Англією (0:1) збірна України програла і покинула турнір.

На Євро-2016 команда Михайла Фоменка не добула жодного очка в трьох матчах групи.

Спорт 24 писав, що 10 червня збірна України мінімально перемогла Люксембург завдяки голу Романа Яремчука. Команда Андрія Шевченка лідирує у своїй групі з 10-ма очками, випереджаючи Люксембург і Сербію на 6 балів після 4 турів.

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