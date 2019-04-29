День в історії – два роки тому Джошуа нокаутував Кличка в драматичному бою: відео

Два роки тому, 29-го квітня 2017 року, британський боксер Ентоні Джошуа переміг легендарного українського боксера Володимира Кличка.

Це був об'єднавчий бій за вакантні титули чемпіона світу за версіями WBA Super, IBO і захист Джошуа титулу чемпіона світу за версією IBF.

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У досить рівному поєдинку в 5-у раунді Джошуа відправив українського ветерана у нокдаун. Однак уже в наступному раунді у глибокому нокдауні довелося побувати Джошуа. Кличко міг добити суперника у цьому раунді, однак дозволив британцю відновитися.

В 11-у раунді британець провів серію ударів, одним з яких виявився важкий аперкот. Після цього Джошуа здобув перемогу технічним нокаутом.

Володимир Кличко через деякий час оголосив про завершення кар'єри й відмовився від матчу-реваншу.

Спорт 24 писав, що у березні 2019 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення в ринг. Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень.

Тепер на кону 80 мільйонів доларів. Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки як професіонал, які можуть відбутися у 2019 році. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.

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