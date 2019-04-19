Денис Берінчик – Ніхіто Аракава: прогноз букмекерів на боксерський поєдинок

Денис Берінчик захищатиме титул титул WBO Oriental у бою проти Ніхіто Аракави. Українець є фаворитом поєдинку.

Прогноз на бій Денис Берінчик – Ніхіто Аракава

Перемога японського боксера Ніхіто Аракава у бою проти українця Дениса Берінчика стане справжньою сенсацією. Ніхто не вірить у можливість перемоги 37-літнього боксера. Натомість коефіцієнти на перемогу Берінчика є доволі малі. І є ймовірність, що бій закінчиться достроково.

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Прогноз "Фаворит спорт"

Їх експерти перемогу Дениса Берінчика оцінили коефіцієнтом 1,02. На перемогу Аракави – 15,00. Нічия у цьому поєдинку – 34,00.

При цьому дострокова перемога українця – лише 1,07. Шанс дострокового закінчення поєдинку перемогою Аракави – 30,00.

Прогноз PariMatch

Схожі коефіцієнти і в PariMatch. Там перемога Берінчика оцінена в 1,03. Перемога Аракави – 13,00. Нічия у цьому бою – 31,00.

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Прогноз 1xBet

Ті ж 1,03 на перемогу Берінчика виставили і в 1xBet. Щодо перемоги його суперника, то вона отримала коефіцієнт 13,50. Нічия – 31,00.

Варто додати, що букмекери не приймають інші ставки, окрім підсумку бою.

Поєдинок Денис Берінчик – Ніхіто Аракава відбудеться в суботу, 20 квітня, у Києві в "Палаці спорту". Початок вечора боксу – о 19:00. Бій Берінчика відбудеться. приблизно, о 22:00.