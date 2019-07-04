Денис Берінчик брудно звернувся до українців: відео

Український чемпіон в легкій вазі за версією WBO Денис Берінчик (11-0, 7 КО) розповів про те, через що йому довелося пройти, перш ніж досягти успіху в боксі.

Денис Берінчик на власному Youtube-каналі розповів про те, як закінчував школу і про мотивацію займатися спортом.

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"ЗНО я не здавав, я ж 11 клас не закінчив, мене закрили (в СІЗО – прим.). Я поїхав, покатався трохи, коли звільнився, як після 9-го класу вступив на зварювальника в бурсу, півроку там відучився. Потім вступив у вечірню школу, довчився там, дали мені атестат і вже на наступний рік здавав ЗНО і я вступив до інституту", – сказав Берінчик.

Займайтеся спортом, не губіться десь по підвалах, не паліть цигарки, не пийте. Берінчик пішов від цього бруду в кращу сторону і йде в білій сорочці з ах****им годинником і накидає вам.

31-річний Беринчик у квітні захистив титул чемпіона за версією WBO International в легкій вазі в бою з японцем Ніхіто Аракавою (32-7-2, 18 КО).