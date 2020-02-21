Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: що очікувати від бою чемпіонів в хевівейті

22 лютого на арені MGM Grand в Лас-Вегасі відбудеться бій-реванш між чемпіоном WBC у суперважкій вазі Деонтеєм Уайлдером і британцем Тайсоном Ф'юрі.

Перший їхній поєдинок відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию. Ф'юрі тоді наніс більшу кількість ударів, був прицільнішим майже у кожному раунді. Уайлдер, у свою чергу, зосередився на силі своїх влучань та зумів двічі відправити Тайсона на канвас рингу.

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З того часу кожен з боксерів встиг побувати ще у двох сутичках. Американець переміг співвітчизника Домініка Брізіла і кубинця Луїса Ортіса (нокаут у цьому поєдинку визнали найкращим у 2019 році). Британець спочатку здолав німця Тома Шварца, а потім розібрався з фіном Отто Валліном (в цьому бою Тайсон отримав жахливе розсічення). Та ці двобої носили лише проміжний характер для головних зірок вечора боксу 22 лютого. В них вони, в першу чергу, ставили собі за мету розкрутити саме цей. Це й не дивно. Їхній реванш є однією з найочікуваніших боксерських подій цього року. Навіть більше, він може стати одним з найбільших боїв у суперважкій вазі всіх часів.

Які зміни слід очікувати ?

Без сумніву, боксери багато разів проаналізували їхню першу зустріч. Разом зі своїми тренерами вони врахують помилки, що допустили у 2018 році.

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В першу чергу повністю змінити свій стиль боксу обіцяє Тайсон. Він заявляє, що на цей раз планує не просто перебоксувати Деонтея, а обов'язково його нокаутує. Для цього навіть запросив до свого табору нового тренера Шугара Хіла, який на цьому краще спеціалізується.

Слід очікувати, що претендент стане менше часу проводити у канатів, буде більш різко контратакувати, потужніше вкладатися в удари. Якщо Ф'юрі дійсно хоче реалізувати свої слова щодо дострокового закінчення бою, то імовірним є його спроби продертися на ближню дистанцію. До речі, не дивлячись на свій гігантський зріст (206 сантиметрів), він часто застосовував інфайтинг у своїх минулих поєдинках. Наприклад, з Дереком Чісорою чи Франческо П'янетою.

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Деонтей також має над чим попрацювати. Йому слід активніше працювати правою, завдавати ударт в корпус, бути жорсткішим в дуелі джебів.

Прогноз

Уайлдер – Ф'юрі – це типовий бій панчера з боксером. І перший має більше шансів на нокаут, а другий на перемогу за очками. 22 лютого обидва боксери вийдуть в ринг з більшою вагою, ніж у грудні 2018-го. Це наштовхує на думку, що під кінець поєдинку у них, а особливо у Ф'юрі, може розвинутися втома. Навряд чи ми побачимо нокаут вже у стартових раундах. Більш імовірно, що бій закінчиться десь після екватору. Якщо Тайсон зможе впоратися зі своїм складним характером і відбоксувати як задумано, то отримає перемогу. Але в Уайлдера теж хороші шанси на нокаут.