Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: стали відомі гонорари боксерів за чемпіонський бій 22 лютого

Деонтей Уайлдер та Тайсон Ф'юрі проведуть бій за звання чемпіона світу за версією WBC. Бій відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі.

Кожен з боксерів після цього поєдинку отримає на свій рахунок кругленьку суму. За даними ESPN, Атлетична комісія штату Невада оголосила, що Уайлдер та Ф'юрі гарантовано отримають по 5 мільйонів доларів.

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При цьому боксери можуть заробити в п'ять разів більше – по 25 мільйонів доларів, переконані журналісти. І це ще без врахування відсотків за продаж прав на трансляцію бою.

Та відзначимо, що ці виплати можуть і не потрапити у топ-10 найбільших гонорарів в історії боксу. Рекорд тут утримує Флойд Мейвезер, який за боксерський поєдинок проти Конора МакГрерора 26 серпня 2017 року отримав 275 мільйонів доларів. Мейвезер утримує і другу сходинку в цьому рейтингу – 250 мільйонів за бій проти Менні Пакьяо 2 травня 2015 року. Філіппінець за цей бій отримав 150 мільйонів доларів.

Топ-10 гонорарів в історії боксу