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Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: стали відомі гонорари боксерів за чемпіонський бій 22 лютого

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Деонтей Уайлдер та Тайсон Ф'юрі / ringside24.com

Деонтей Уайлдер та Тайсон Ф'юрі проведуть бій за звання чемпіона світу за версією WBC. Бій відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі.

Кожен з боксерів після цього поєдинку отримає на свій рахунок кругленьку суму. За даними ESPN, Атлетична комісія штату Невада оголосила, що Уайлдер та Ф'юрі гарантовано отримають по 5 мільйонів доларів.

Варте уваги: Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: що очікувати від бою чемпіонів в хевівейті

При цьому боксери можуть заробити в п'ять разів більше – по 25 мільйонів доларів, переконані журналісти. І це ще без врахування відсотків за продаж прав на трансляцію бою.

Та відзначимо, що ці виплати можуть і не потрапити у топ-10 найбільших гонорарів в історії боксу. Рекорд тут утримує Флойд Мейвезер, який за боксерський поєдинок проти Конора МакГрерора 26 серпня 2017 року отримав 275 мільйонів доларів. Мейвезер утримує і другу сходинку в цьому рейтингу – 250 мільйонів за бій проти Менні Пакьяо 2 травня 2015 року. Філіппінець за цей бій отримав 150 мільйонів доларів. 

Топ-10 гонорарів в історії боксу

  1. Флойд Мейвезер (проти Конора МакГрегора) – 275 мільйонів доларів
  2. Флойд Мейвезер (проти Менні Пакьяо) – 250 мільйонів доларів
  3. Менні Пакьяо (проти Флойда Мейвезера) – 150 мільйонів доларів
  4. Конор МакГрегор (проти Флойда Мейвезера) – 100 мільйонів доларів
  5. Флойд Мейвезер (проти Сауля Альвареса) – 80 мільйонів доларів
  6. Ентоні Джошуа (проти Енді Руїса, бій реванш) – 60 мільйонів доларів
  7. Оскар Де Ла Хойя (проти Флойда Мейвезера) – 52 мільйонів доларів
  8. Сауль Альварес (проти Сергія Ковальова) – 35 мільйонів доларів
  9. Евандер Холіфілд (проти Майка Тайсона, другий бій) – 33 мільйонів доларів
  10. Майк Тайсон (проти Евандера Холіфілда, другий бій) – 30 мільйонів доларів
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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Тайсон Ф'юрі Деонтей Уайлдер Бокс
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