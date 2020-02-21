Деонтей Уайлдер – Тайсон Ф'юрі: стали відомі гонорари боксерів за чемпіонський бій 22 лютого
Деонтей Уайлдер та Тайсон Ф'юрі проведуть бій за звання чемпіона світу за версією WBC. Бій відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі.
Кожен з боксерів після цього поєдинку отримає на свій рахунок кругленьку суму. За даними ESPN, Атлетична комісія штату Невада оголосила, що Уайлдер та Ф'юрі гарантовано отримають по 5 мільйонів доларів.
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При цьому боксери можуть заробити в п'ять разів більше – по 25 мільйонів доларів, переконані журналісти. І це ще без врахування відсотків за продаж прав на трансляцію бою.
Та відзначимо, що ці виплати можуть і не потрапити у топ-10 найбільших гонорарів в історії боксу. Рекорд тут утримує Флойд Мейвезер, який за боксерський поєдинок проти Конора МакГрерора 26 серпня 2017 року отримав 275 мільйонів доларів. Мейвезер утримує і другу сходинку в цьому рейтингу – 250 мільйонів за бій проти Менні Пакьяо 2 травня 2015 року. Філіппінець за цей бій отримав 150 мільйонів доларів.
Топ-10 гонорарів в історії боксу
- Флойд Мейвезер (проти Конора МакГрегора) – 275 мільйонів доларів
- Флойд Мейвезер (проти Менні Пакьяо) – 250 мільйонів доларів
- Менні Пакьяо (проти Флойда Мейвезера) – 150 мільйонів доларів
- Конор МакГрегор (проти Флойда Мейвезера) – 100 мільйонів доларів
- Флойд Мейвезер (проти Сауля Альвареса) – 80 мільйонів доларів
- Ентоні Джошуа (проти Енді Руїса, бій реванш) – 60 мільйонів доларів
- Оскар Де Ла Хойя (проти Флойда Мейвезера) – 52 мільйонів доларів
- Сауль Альварес (проти Сергія Ковальова) – 35 мільйонів доларів
- Евандер Холіфілд (проти Майка Тайсона, другий бій) – 33 мільйонів доларів
- Майк Тайсон (проти Евандера Холіфілда, другий бій) – 30 мільйонів доларів
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