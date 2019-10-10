Депутат Дубінський відізвав законопроєкт про податок на розвиток спорту: в чому причина

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Олександр Дубінський
Олександр Дубінський / Фото з відкритих джерел

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський відкликав законопроект №2208, яким передбачалося введення загальнодержавного збору при купівлі готівкової валюти для розвитку спорту.

Спорт 24 писав, що Дубінський пропонував внести зміни до Податкового кодексу "щодо запровадження загальнодержавного збору на розвиток спорту з операцій купівлі іноземної валюти у готівковій формі". Ставка збору на розвиток спорту становитиме 1% від операції з купівлі іноземної валюти у готівковій формі.

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"Я провів опитування серед своїх підписників (частина з яких є нашими виборцями) з приводу введення 1% -го збору при купівлі готівкової валюти. В результаті опитування відкликаю відповідний законопроект №2208", – написав Дубінський в Facebook.

В опитуванні взяли участь 10,756 тис. Осіб, 79% з них не підтримали ініціативу Дубинського.

Як повідомлялося, законопроект №2208 від 3 жовтня 2019 року, автором якого є Дубинський, оприлюднили на сайті парламенту 7 жовтня.

Чому депутат подав цей законопроєкт

Як йдеться в пояснювальній записці на сайті Верховної Ради, в Україні до 2020 року хочуть збільшити до 13% залучення дітей та молоді до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах. При цьому що у Державному бюджеті України на 2019 рік на фінансування галузі спорту за всіма видатками було передбачено близько 3,7 мільярда гривень.

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"Незважаючи на зазначені обсяги фінансування галузі, масовий спорт в Україні не розвивається, насамперед, серед дітей та дорослих внаслідок поширеної практики платності відвідування зайнять спортом", – переконаний автор законопроєкту.

Також, на думку Дубінського, цей закон стимулюватиме банки та громадян більше купувати валюту онлайн. А банки більше уваги приділять створенню необхідних умов для своїх клієнтів.

Зазначається, що реалізація законопроєкту не потребує додаткових витрат з державного і місцевих бюджетів. При цьому вона дасть можливість створити додаткове джерело наповнення спеціального фонду Державного Бюджету України. Однак про яку суму може йти мова – ні в проєкті закону, ні в пояснювальній записці не вказано.

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Теги: Спорт Бюджет Новини Спорту Податки
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