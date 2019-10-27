Дерек Чісора виграв чемпіонський пояс та кинув виклик Усику: відео

35-річний британський суперважкоатлет Дерек Чісора здобув перемогу технічним нокаутом в поєдинку проти 36-річного співвітчизника Девіда Прайса.

Команда Прайса відмовилася від продовження бою в 4-му раунді після нокдауну боксера. Таким чином Чісора завоював титул інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

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Менеджер Чісори Девід Хей після бою з Прайсом заявив, що хоче влаштувати своєму підопічному бій з Олександром Усиком. Сам боксер хоче повернутися в ринг вже 7 грудня, коли відбудеться бій-реванш Енді Руїс – Ентоні Джошуа.

"Я готовий до наступного бою, намагаюся вийти на Джозефа Паркера. Якщо я не домовлюся з Паркером або Усиком, буду битися проти Джаррелла Міллера в андеркарді бою Ентоні Джошуа – Енді Руїс в Саудівській Аравії. Даю 100 відсотків, що буду битися там 7 грудня", – сказав Чісора.

Відео бою Чісора – Прайс