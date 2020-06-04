Український боксер Сергій Дерев'янченко може зустрітися з мексиканцем Саулем Альваресом, який є лідером P4P. Сторони начебто узгоджують деталі поєдинку.

Дерев'янченко і Альварес проведуть бій у вересні

Авторитетний інсайдер видання The Athletic Майк Коппінджер повідомляє, що поєдинок може відбутися 14 вересня і пройти в рамках другої середньої ваги.

До речі Українець Дерев'янченко очолив рейтинг WBC та може претендувати на чемпіонський бій

"Канело Альварес веде переговори з Сергієм Дерев'янченком про бій 14 вересня у 168 фунтах. Інші суперники також розглядаються Канело, але це буде не Головкін.

Найімовірніше, третій бій Канело проти GGG відбудеться не раніше 2021 року", – написав Майк Коппінджер.

Команда Альвареса спростовує інформацію

Президент промоутерської компанії Golden Boy Promotions Ерік Гомес спростував інформацію, що бій Сергія та Сауля відбудеться у вересні.

"Це неправда, ще рано про щось говорити. На цей момент у нас навіть немає дати наступного бою Канело.

Все зависло у повітрі до тих пір, поки бокс не повернеться повністю. Ці чутки не відповідають дійсності", – цитує Гомеса fightnews.com.

Альварес та Дерев'янченко мали зустрітися торік

Боксери мали зустрітися у жовтні 2019 року. Сергій був офіційним претендентом на титул IBF, яким володів Альварес.

Мексиканець відмовився проводити бій і його позбавили титулу. Повідомлялося, що сторони не узгодити фінансову сторону бою.

Пояс IBF був оголошеним вакантним. Дерев'янченко зустрівся з Геннадієм Головкіним і програв суперечливим рішенням суддів.

Хто такий Альварес? Мексиканець є лідером P4P – рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії. Альварес виступає у 5 вагових категоріях, в яких ставав чемпіоном світу. Всього він провів 56 боїв і здобув 53 перемоги. У його пасиві тільки поразка Флойду Мейвезеру.