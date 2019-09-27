Дерев'янченко – Головкін: боксери битимуться за два чемпіонські пояси

У ніч з 5-го на 6 жовтня у США відбудеться бій між Геннадієм Головкіним та Сергієм Дерев’янченком. Спочатку на кону мав стояти лише титул чемпіона світу за версією IBF у середній вазі. Однак тепер боксери битимуться за два чемпіонські пояси.

За даними Boxingscene.com, на цей бій також буде виставлений і вакантний титул чемпіона світу за версією IBO. Цим поясом з 2011 до 2018 року володів Головкін. Його він програв Саулю Альваресу.

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Варто відзначити, що обидва боксери першочергово боксуватимуть за пояс IBF у середній вазі. Ним теж володів Альварес, і мав провести обов'язковий захист титулу проти Дерев'янченка. Але сторони не зуміли домовитися про суму призових (українець хотів 7 мільйонів доларів, у той час як йому пропонували лише 5 мільйонів доларів). Тож IBF забрала титул у мексиканця і оголосила його вакантним. Саме за нього і битимуться Дерев'янченко та Головкін.

Бій Дерев'янченко – Головкін відбудеться в суботу, 5 жовтня, в Нью-Йорку на Madison Square Garden