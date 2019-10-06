Дерев'янченко і Головкін були госпіталізовані після бою

Українцю Сергію Дерев'янченко (13-2, 10 КО) і чемпіону світу за версією IBO і IBF в середній вазі Геннадію Головкіну (40-1-1, 35 КО) після бою була потрібна госпіталізація.

Про це повідомив журналіст Майк Коппінгер.

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Саме з цієї причини боксери не з'явилися на прес-конференцію, яка була запланована після поєдинку.

Спорт 24 писав, що Сергій Дерев’янченко програв Геннадію Головкіну у поєдинку за вакантні чемпіонські пояси IBF та IBO в середній вазі.

Упродовж усього поєдинку Дерев’янченко здійснював натиск на Головкіна та викидав велику кількість ударів. Втім, саме українець побував у нокдауні в першому раунді.

Український боксер заробив близько 5,2 мільйонів доларів за бій, а казахстанець – 15 мільйонів.