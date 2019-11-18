Дерев'янченко про реванш з Головкіним: Цю тему можуть розкрутити

Український боксер Сергій Дерев'янченко вважає, що все ще може провести матч-реванш з Геннадієм Головкіним. Дерев'янченко програв Головкіну 6 жовтня у поєдинку за вакантний титул IBF.

Головкін виграв у Дерев'янченка рішенням суддів. Однак після поєдинку експерти, журналісти й вболівальники віддавали перемогу саме Дерев'янченку. Відтак, з'явилися розмови про реванш.

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Цю тему можуть розкрутити. Бокс такий бізнес, що все швидко змінюється. Може статися так, що вони не домовляться про бій із Саулем Альваресом, то можуть розкрутити наш бій. Це буде матч-реванш, великий і грошовий бій. Думаю, що ще цікавіший аніж перший бій,

– сказав Сергій ютуб-каналу VideoBoxing.

Після поєдинку Головкін висловлював готовність провести реванш. Однак казахстанець повинен провести обов'язковий захист титулу IBF проти поляка Каміла Шеремета.

Також у планах Головкіна бій проти Сауля Альвареса. До цього боксери зустрілися двічі: перший бій завершився нічиєю, а другий виграв Канело.

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Відтак, Дерев'янченко, швидше за все, вимушений буде провести проміжний бій до зустрічі за титул. Серед потенційних суперників Сергій назвав Джермалла Чарло.

Чому Дерев'янченко не претендує на титульний бій? Сергій поки не може претендувати на бій з Головкіним. IBF оновила рейтинг за всіма ваговими категоріями. Українець опустився з 1-ї на 7 позицію.



Водночас Сергій займає третє місце в рейтингу WBC. Титулом організації у середній вазі володіє Сауль Альварес, з яким Дерев'янченко раніше не зміг домовитися про бій.