Дерев'янченко й Головкін провели першу дуель поглядів: відео

Боксери Сергій Дерев'янченко та Геннадій Головкін вперше зустрілися обличчям до обличчя. Боксери провели дуель поглядів, яку виграв українець.

Дерев'янченко й Головкін під час першої дуелі поглядів довго дивилися у вічі одне одному.

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Першим вирішив відвести погляд казахстанець Головкін. Дерев'янченко згодом звернув увагу Геннадія на це та усміхнувся.

Деревянченко и Головкин провели первую дуэль взглядов перед боем. Украинец ее выиграл Поединок, напомним, пройдёт 5 октября в Нью-Йорке #бокс #новостибокса #деревянченко #головкин #лакипанчнет #boxing #boxingnews #derevyanchenko #ggg #golovkin #luckypunchnet Опубліковано Luckypunch.net Четвер, 22 серпня 2019 р.



Спорт 24 писав, що бій Дерев'янченко – Головкін відбудеться 5 жовтня в Нью-Йорку. Переможець поєдинку буде зобов'язаний провести перший захист чемпіонського титулу за останні півроку після жовтневого поєдинку.

Дерев'янченко став обов'язковим претендентом на чемпіонський бій у квітні, перемігши рішенням суддів Джека Кулкая. Після цього він піднявся на перше місце у рейтингу IBF .

Сергій хоче отримати не менше 5,5 млн доларів за бій проти Головкіна. Дерев'янченко раніше не заробляв за бій більше, аніж 500 тисяч доларів. Відтак, його бій за титул IBF принесе Сергію найбільший заробіток.