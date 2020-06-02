Календарний матч 25 туру УПЛ, в якому "Десна" прийме "Шахтар", перенесений до столиці України. За домовленістю сторін, поєдинок відбудеться в Києві на НСК "Олімпійський".

При цьому, номінальними господарями поля будуть "гірники". Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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Таким чином, зустріч "Шахтар" - "Десна" відбудеться 6 червня на НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 17:00.

"Десна" – "Шахтар": перед матчем

"Шахтар" двічі мінімально обіграв "Десну" в першій частині чемпіонату. В останньому турі "гірники" на "Олімпійському" здолали "Динамо" (3:1). "Десна" в першому матчі після карантину обіграла "Колос" (2:0).

"Шахтар" лідирує в УПЛ, здобувши 62 очка. Чернігівська команда набрала 46 очок, зрівнявшись з "Зорею" і "Динамо" в боротьбі за срібні нагороди.

У "Шахтарі" за індивідуальною програмою тренуються травмовані Артем Бондаренко, Майкон, Валерій Бондар та Максим Малишев.

На час карантину "Шахтар" буде проводити всі свої домашні матчі в Києві, на НСК "Олімпійський".