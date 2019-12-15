Десна – Динамо: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

107 Читать новость на русском
Десна – Динамо онлайн-трансляція / ФК "Динамо"

Чернігівська "Десна", яка йде на третьому місці в чемпіонаті України, приймає київське "Динамо". Онлайн-трансляція матчу в неділю, 15 грудня – на сайті Спорт24.

Для обох команд це буде визначальний матч. "Десна" з "Динамо" зараз ділять третє та четверте місце з 33 очками в активі. У випадку перемоги однієї з команд, вона вийде на друге місце в турнірній таблиці. Все через те, що "Зоря" свій матч програла "Шахтарю", і тепер випереджає їх лише на одне очко.

Більше про це: Хто переможе у матчі "Десна" – "Динамо" та вийде на друге місце в УПЛ: прогноз букмекерів

Тож саме переможець матчу "Десна" – "Динамо" піде на зимову перерву на другому місці. 

Онлайн-трансляція матчу Десна – Динамо

 

Орел чудом врятувався від восьминога в Канаді: видовищне відео
сьогодні
3529
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту ФК Десна Динамо Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:32 Теофімо Лопес у другому раунді ефектним нокаутом переміг Річарда Коммі в бою за пояс IBF: відео
Юрій Семенюк 562
14 грудня 21:53 Даяна Ястремська визнана найкращою тенісисткою 2019 року в Україні
Вісент Луїс 235
14 грудня 12:41 UFC офіційно підтвердила бої Хабіб – Фергюсон та Макгрегор – Серроне
Юрій Семенюк 167
14 грудня 07:43 Росіянин Овечкін жорстко зніс суддю в матчі НХЛ: відео
1179
13 грудня 22:11 Як Маліновський разом з "Аталантою" святкував вихід в плей-офф Ліги чемпіонів – відео
Юрій Семенюк 1621
Новини
Більше новин
Залиште відгук