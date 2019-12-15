Десна – Динамо: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Чернігівська "Десна", яка йде на третьому місці в чемпіонаті України, приймає київське "Динамо". Онлайн-трансляція матчу в неділю, 15 грудня – на сайті Спорт24.

Для обох команд це буде визначальний матч. "Десна" з "Динамо" зараз ділять третє та четверте місце з 33 очками в активі. У випадку перемоги однієї з команд, вона вийде на друге місце в турнірній таблиці. Все через те, що "Зоря" свій матч програла "Шахтарю", і тепер випереджає їх лише на одне очко.

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Тож саме переможець матчу "Десна" – "Динамо" піде на зимову перерву на другому місці.

Онлайн-трансляція матчу Десна – Динамо